Un deputat german de extremă-dreapta, bănuit că ar acționa în favoarea intereselor Rusiei

Markus Frohnmaier, deputat al partidului german de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AFD), ar putea să fie 'în totalitate controlat' de Rusia şi ar acţiona în favoarea intereselor ruseşti, declară vineri BBC, după o anchetă efectuată împreună cu două mass-media germane - publicaţia Der Spiegel şi postul public de televiziune ZDF -, precum şi cu ziarul italian La Republicca.

În ancheta lor cu privire la Markus Frohnmaier (28 de ani), deputat de Bade-Wurtemberg din septembrie 2017 în Bundestag (camera inferioară), aceste media europene se sprijină pe documente ruseşti, relatează publicaţia franceză Le Parisien.

Unul dintre aceste documente a fost furnizat de organizaţia rusă 'Dossier Center', fondată de fostul oligarh Mihail Hodorkovski, pentru a demonstra interferenţele ruse în străinătate. El detaliază presupusele încercări ale Moscovei de a influenţa factorii de decizie din întreaga Uniune Europeană pe subiecte cum ar fi Crimeea sau Ucraina.

Acest document este completat de un e-mail ataşat, intitulat 'Alegeri în Bundestag', în care este menţionat numele Markus Frohnmaier, ale cărui 'şanse să fie ales în Bundestag sunt mari' şi a cărui campanie trebuie să fie 'sprijinită'. 'În consecinţă, vom avea propriul parlamentar în Bundestag', se spune în e-mail.

Un fost ofiţer rus de contrainformaţii, Petr Premiak, fost deputat în Consiliul Federaţiei (camera superioară a parlamentului rus) a recunoscut că este autorul acestui e-mail şi nu al întregului document. Destinatarul acestuia era Serghei Sokolov, un înalt funcţionar al administraţiei lui Vladimir Putin.

Cu toate acestea, potrivit BBC, nimic nu indică faptul că Rusia ar fi oferit 'sprijin material' campaniei lui Markus Frohnmaier. Un alt document, datând din aprilie 2017 şi intitulat 'Campania electorală Frohnmaier/plan de acţiune (draft)', evocă 'în plus faţă de sprijinul material' şi 'un sprijin mediatic'.

Deputatul german a declarat pentru BBC că nu are cunoştinţă de aceste documente. 'Clientul nostru subliniază că nu a fost niciodată sub controlul unei terţe părţi. Clientul nostru nu a solicitat sau a primit asistenţă financiară directă (...) sau prin terţi', au reacţionat avocaţii acestuia într-o declaraţie.

Totuşi, Frohnmaier se pronunţă cu regularitate împotriva sancţiunilor UE faţă de Moscova şi s-a deplasat în Crimeea, teritoriu ucrainean anexat de Rusia în 2014, precum şi în partea de est a Ucrainei, controlată de separatişti proruşi.

La fel ca Adunarea Naţională (RN, fostul Front Naţional) în Franţa, numeroase formaţiuni de extremă dreapta europene au legături politice şi financiare dovedite cu Moscova şi pledează pentru o apropiere de liderul rus Vladimir Putin, notează Le Parisien.

