Un deputat rus propune uniforme militare pentru profesori si elevi!

Deputatul rus Vladimir Petrov i-a propus ministrului rus al educatiei, Olga Vasilieva, ca tinutele vestimentare pentru profesori si elevi sa imprumute mai multe elemente din uniformele militare din perioada celui de-al doilea Razboi mondial.

"In momentul de fata, introducerea, in institutiile de invatamant, a unor costume scolare stilizate dupa uniformele Armatei Rosii ar facilita cresterea spiritului patriotic la adolescenti, ar demonstra o legatura in timp si ar stimula un sentiment de mandrie pentru o astfel de tinuta", a explicat Petrov, citat de presa rusa.

Politicianul a propus, de asemenea, introducerea unor uniforme scolare in stilul anilor 1940-1960. In opinia lui, elevii ar putea purta inclusiv berete, element care, potrivit afirmatiilor sale, se bucura de popularitate la nivelul opiniei publice.