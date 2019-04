Un film de Corneliu Porumboiu, selecţionat la Festivalul de la Cannes

Nouăsprezece filme vor concura anul acesta în competiţia Festivalului de Film de la Cannes, potrivit listei iniţiale anunţată joi de delegatul general al evenimentului, Thierry Frémaux, şi citată de AFP, printre producţiile selectate numărându-se ''La Gomera'' de Corneliu Porumboiu.

Lista iniţială a filmelor din selecţia oficială, care ar putea fi completată până la începerea festivalului, include următoarele producţii cinematografice:



- 'The Dead Don't Die' de Jim Jarmusch (SUA)



- 'Dolor y Gloria' (Douleur et gloire / Pain and Glory) de Pedro Almodovar (Spania)



- 'Il Traditore' (Le Traître / The Traitor) de Marco Bellocchio (Italia)



- 'The Wild Goose Lake' ('Nan fang che zhan de ju hui') de Diao Yinan (China)



- 'Parasite' ('Gisaengchung') de Bong Joon Ho (Corea de Sud)



- 'Le jeune Ahmed' (Young Ahmed) de Jean-Pierre Dardenne & Luc Dardenne (Belgia)



- 'Roubaix, une lumiere' (Oh Mercy!) de Arnaud Desplechin (Franţa)



- 'Atlantique' de Mati Diop (Franţa / Senegal)



- 'Matthias et Maxime' de Xavier Dolan (Canada)



- 'Little Joe' de Jessica Hausner (Austria)



- 'Sorry we missed you' de Ken Loach (Marea Britanie)



- 'Les misérables' de Ladj Ly (Franţa)



- 'A hidden life' (Une vie cachée) de Terrence Malick (Statele Unite)



- 'Bacurau' de Kleber Mendonça Filho & Juliano Dornelles (Brazilia)



- 'La Gomera' (The Whistlers) de Corneliu Porumboiu (România)



- 'Frankie' de Ira Sachs (Statele Unite)



- 'Portrait de la jeune fille en feu' de Céline Sciamma (Franţa)



- 'It must be Heaven' de Elia Suleiman (Palestina)



- 'Sibyl' de Justine Triet (Franţa)

AGERPRES