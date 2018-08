Un finlandez a traversat Golful finic cu ... sauna

Un locuitor din Helsinki a reusit o performanta istorica: el a traversat Golful finic cu sauna, cea mai mare inventie finlandeza, scrie publicatia britanica Times.

Imbracat doar intr-un halat de baie, inventatorul finlandez Janne Käpylehto, a plutit cu sauna lui montata pe o pluta echipata cu patru motoare alimentate cu baterii solare pana la Talinn.

Sauna a trabatut aproximativ 80 de kilometri. La Talinn ea a fost intampinata de o multime de admiratori sumar imbracaati. Calatoria a durat 16 ore.

In aventura lui, Janne Käpylehto a avut doi insotitori care au intrat, pe rand, in sauna pentru a se incalzi. Pluta a ajuns in Estonia in pofida valurilor de un metru si jumatate a vantului puternic.

Pe pluta de trei tone nu exista decat sauna, cele patru motoare, un sistem audio, un frigider si un gratar. Din considerente de securitate, "ambarcatiunea" a fost insotita de salupa.

Janne Käpylehto spune ca a avea o sauna la bord este ceva foarte comod, pentru ca pe mare este frig si bate vantul, iar in sauna te poti incalzi. Scopul expeditiei a fost marcarea a 100 de ani de independenta a Estoniei fata de Rusia.

Finlanda numara trei milioane de saune la 5,5 milioane de locuitori. Saunele sunt la fel de populare si in Estonia, noteaza Times.