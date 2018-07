Un incendiu de proporţii declanşat la vest de Atena forţează oamenii să-şi părăsească locuinţele

Un incendiu de vegetaţie de proporţii a scăpat de sub control luni într-o regiune de coastă la vest de Atena, forţând oamenii să-şi părăsească locuinţele şi degajând o coloană de fum deasupra capitalei Greciei, potrivit Reuters.



Peste 70 de pompieri, dotaţi cu 30 de autospeciale şi cinci elicoptere, cărora li s-au alăturat rezidenţi înarmaţi cu furtunuri, se luptau să stingă incendiul declanşat în apropiere de Kineta, la circa 54 de kilometri vest de oraş.



Un nor gros de fum negru plana deasupra colinei Acropole şi templului Partenon luni după-amiaza.



Înteţit de rafalele puternice de vânt, incendiul a cuprins suprafeţe extinse de păduri de pin, iar televiziunile au prezentat imagini cu grădini în flăcări. Se crede că incendiul a izbucnit într-o ravenă aflată în munţii din vecinătatea oraşului Kineta, o staţiune populară printre locuitorii Atenei.



Echipele de intervenţie au avertizat populaţia să stea departe de zona cuprinsă de flăcări.



''Am desfăşurat numeroase echipamente pentru a proteja locuinţele şi, ceea ce este cel mai important, vieţile omeneşti'', a declarat Yannis Kapakis, secretar general în cadrul Ministerului pentru Protecţie Civilă.



Incendiile de vegetaţie sunt frecvente în Grecia, în timpul verii, iar iarna fără precipitaţii a amplificat condiţiile care favorizează izbucnirea acestora. Zeci de persoane şi-au pierdut viaţa în 2007, în urma incendiilor care au cuprins peninsula Peloponez.

AGERPRES