Un oraș finlandez, desemnat "Capitala verde a Europei" pentru 2021

Strasbourg şi Lille au eşuat joi în tentativele lor de a deveni "Capitala verde a Europei" pentru 2021, acest titlu revenind în cele din urmă oraşului finlandez Lahti, informează AFP.

Numele oraşului câştigător - ales dintre cei trei finalişti - a fost anunţat de comisarul european pentru Mediu, Karmenu Vella, cu ocazia unei ceremonii organizate la Oslo, oraşul ce deţine titlul în acest an.

Titulatura de "Capitală verde" este atribuită în fiecare an începând din 2010 de Comisia Europeană unui oraş de pe "bătrânul continent" ce are peste 100.000 de locuitori şi care se remarcă prin politica sa durabilă în domeniile următoare: mediul înconjurător, social şi economic.

Titlul este atribuit în urma unei evaluări tehnice în care se ţine cont de 12 indicatori, inclusiv de atenuarea modificărilor climatice şi adaptarea la aceste schimbări, transporturile locale, zonele verzi urbane - ce integrează calitatea aerului -, calitatea mediului sonor, producţia şi gestionarea deşeurilor şi tratarea apelor reziduale.

În 2020, va fi rândul oraşului portughez Lisabona să deţină titlul de "Capitală verde europeană".

AGERPRES