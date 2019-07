Un producător al filmului "Lupul de pe Wall Street", pus sub acuzare pentru spălare de bani

Foto Alex Berliner

Riza Aziz, producătorul malaezian al filmului "Lupul de pe Wall Street" ("The Wolf of Wall Street"), a fost pus oficial sub acuzare vineri pentru că ar fi încasat ilegal aproape 250 de milioane de dolari, sumă deturnată din fondul de investiţii 1MDB, aflat în centrul unui uriaş scandal internaţional, informează AFP.



Riza Aziz, care este şi fiul vitreg al fostului prim-ministru malaezian Najib Razak, suspectat că ar fi fost un actor-cheie în jefuirea acelui fond suveran, a pledat nevinovat la cele cinci capete de acuzare ce vizează spălarea de bani, în cadrul unei audieri ce a avut loc la Tribunalul din Kuala Lumpur.



"Sumele primite de Riza provin de la 1MDB" şi au fost transmise prin intermediul a două companii de investiţii asociate acestui scandal, a declarat în faţa jurnaliştilor procurorul Gopal Sri Ram.



Riza Aziz este acuzat că a primit 248,17 milioane de dolari în 2011 şi 2012, provenind din fondul de investiţii 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Sumele au fost vărsate în conturile companiei de producţie Red Granite Pictures din Hollywood, al cărui cofondator este Riza Aziz, potrivit capetelor de acuzare formulate de procurori.



În afară de "Lupul de pe Wall Street", un film cu Leonardo DiCaprio despre un escroc de la Bursa newyorkeză, lansat în 2013, compania Red Granite Pictures a produs şi filmul "Dumb and Dumber To" (2014), cu Jim Carrey şi Jeff Daniels.



Riza Aziz, fiul lui Rosmah Mansor, soţia fostului prim-ministru malaezian, la rândul ei implicată în acest scandal, a fost eliberat contra unei cauţiuni de 1 milion de ringgiţi (240.000 de dolari americani), după ce a fost arestat marţi pentru a fi interogat de autorităţi.



Departamentul de Justiţie al Statelor Unite a fost prima instituţie care a acuzat compania Red Granite că a fost finanţată prin fonduri deturnate. În 2017, Red Granite a acceptat să plătească 60 de milioane de dolari pentru a evita un proces civil.



Dispariţia mai multor miliarde de dolari din fondul suveran 1MDB, creat pentru a contribui la dezvoltarea economică a Malaeziei, a provocat un scandal uriaş şi a declanşat numeroase anchete judiciare, contribuind totodată la înlăturarea de la putere a fostului premier Najib Razak, pus sub acuzare pentru corupţie în mai 2018.

AGERPRES