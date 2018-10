Un proxenet american ar putea fi ales, postum, în organismul legislativ al statului Nevada

Un proprietar de bordeluri şi vedetă de televiziune, candidat oficial al Partidului Republican pentru un loc în organismul legislativ al statului american Nevada, a murit marţi, dar ar putea totuşi să fie ales cu titlu postum, în virtutea codului electoral din acest stat din vestul Statelor Unite, informează AFP.



Personalitate contestată, chiar şi în rândul partidului său, Dennis Hof a fost găsit mort în unul dintre stabilimentele sale, Love Ranch, potrivit şerifului din comitatul Nye, situat la aproximativ 250 de kilometri faţă de Las Vegas.



După ce a sărbătorit luni împlinirea vârstei de 72 de ani cu un miting electoral, flancat de un actor porno retras din activitate şi de un celebru reprezentant al lobby-ului anti-impozite, Dennis Hof ar fi murit în somn, potrivit unui oficial din acelaşi comitat.



În pofida acestui deces subit, el are încă şanse de a fi ales pe 6 noiembrie în acel comitat rural foarte conservator, unde era favorit în faţa adversarului său unic, democrata Lesia Romanov.



Codul electoral din Nevada prevede într-adevăr că "dacă un candidat moare după ora 17.00 din a patra vineri din iulie a anului în care scrutinul trebuie să aibă loc, buletinele exprimate în favoarea defunctului trebuie să fie luate în calcul pentru a determina rezultatul alegerilor".



"Dacă defunctul candidat primeşte majoritatea sufragiilor, el este atunci considerat ca fiind ales, iar postul în care a fost ales este considerat ca fiind vacant", liderii comitatului trebuind să îi găsească un succesor din rândul partidului pe care îl reprezenta, stipulează legislaţia din Nevada.



În iunie, Dennis Hof a câştigat într-o manieră categorică alegerile primare republicane din Nevada, învingându-l pe deputatul în exerciţiu, după ce a promis, mai ales, scăderi ale impozitelor şi apărarea dreptului de a deţine arme de foc.



Pe lângă cele şapte bordeluri, legale în această zonă cu o densitate slabă a populaţiei din Nevada, Dennis Hof, fost poştaş, şi-a deschis mai multe benzinării şi restaurante. El a fost şi vedeta unui reality-show TV produs şi difuzat de postul HBO, ce descria viaţa pe care o duceau prostituatele angajate în unul dintre fostele sale bordeluri.



Dennis Hof a publicat şi un volum de memorii, intitulat "The art of the pimp", al cărui titlu reprezintă o aluzie la celebra carte "The Art of the Deal" publicată de Donald Trump, modelul său în politică.



Criticii lui spuneau însă că Dennis Hof era un oportunist, reamintind faptul că el a susţinut-o în 2016 pe democrata Hillary Clinton la alegerile prezidenţiale americane, folosind sloganul de campanie "prostituatele sunt cu Hillary".

AGERPRES