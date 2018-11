Un șofer de autobuz a dat jos toți pasagerii, pentru că nu făceau loc unui om în scaun cu rotile

Un șofer de autobuz din Franța a cerut tuturor pasagerilor să coboare din autobuz, după ce nu au reușit să facă suficient loc pentru un om în scaun cu rotile, scrie The Independent.

Francois Le Berre, care are scleroze multiple, aștepta autobuzul în Paris, însă niciunul dintre pasagerii aflați deja acolo nu îi făcea loc să urce. În acel moment, șoferul s-a ridicat și a spus: „Gata! Toată lumea jos!”, potrivit unei postări pe Twitter. Șoferul autobuzului i-a spus domnului Le Berre că poate urca, iar apoi a spus celorlalți pasageri să aștepte următorul autobuz.

Postarea de pe Twitter a fost distribuită de peste 5.000 de ori și a atras peste 12.000 de aprecieri.

Hier en attendant le bus à Paris, personne ne voulait se pousser. Comme personne ne bougeait le chauffeur s'est levé et à dit "Terminus ! Tout le monde descend! Après il est venu me voir et m’a dit "vous pouvez monter et les autres , vous attendez celui d'après!

François Le Berre pic.twitter.com/Icb5fqPMfD