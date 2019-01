Un vulcan de pe o insulă din Japonia a intra în erupție

Vulcanul de pe mica insulă Kuchinoerabu din sud-vestul Japoniei a intrat în erupţie joi dimineaţa, potrivit Agenţiei Naţionale de Meteorologie şi imaginilor difuzate de posturile de televiziune.



"Pe moment nu au fost raportate persoane rănite sau daune", a declarat pentru AFP responsabilul local Shogo Sado.



Cenuşa vulcanică s-a ridicat până la şase kilometri în atmosferă, apoi a căzut pe o rază de 1,5 kilometri, a indicat guvernul.



"Luăm toate măsurile pentru a asigura securitatea", a declarat purtătorul de cuvânt al executivului, Yoshihide Suga, în cadrul unui briefing de presă.



Erupţii vulcanice pe această insulă au loc de la sfâşitul anului trecut, "însă am emis o alertă, deoarece cea din dimineaţa aceasta, survenită la ora locală 09:19 (00:19 GMT), este mai importantă", a indicat Jun Fujimatsu, un purtător de cuvânt al Agenţiei meteorologice.



Vulcanul are mai multe cratere, însă pericolul de erupţie este legat de cel numit Shindake.



În prezent, "pe insulă există 71 de gospodarii în care trăiesc 109 persoane, unele la doar câţiva kilometri de crater", a explicat Sado. "În acest stadiu nu există nici un motiv ca ele să fie evacuate", a adăugat el, precizând însă, că în contextul în care printre locuitorii insulei figurează şi persoane vârstnice, dacă situaţia se va înrăutăţi, ar putea fi necesară luarea de măsuri preventive.



Vulcanul este în prezent plasat la nivel trei pe o scară a riscurilor de cinci stadii, realizată de către Agenţie, care în prezent nu doreşte să ridice acest nivel, deoarece cenuşa căzută nu depăşeşte doi kilometri în jurul vulcanului.



Televiziunea publică niponă NHK a difuzat imagini cu un nor mare de fum alb-gri care se ridica din vulcan, amestecându-se printre nori.



În mai 2015, toţi locuitorii din Kuchinoerabu au fost evacuaţi, după ce nivelul de alertă a fost ridicat la 5, nivelul maxim.



Japonia se află pe Cercul de Foc al Pacificului, o zonă cu o puternică activitate telurică, şi are peste 100 de vulcani activi.



În septembrie 2014, erupţia violentă a vulcanului Ontake, din centrul ţăriii, i-a luat prin surprindere pe cei care se plimbau prin zonă şi care s-a soldat cu moartea a 63 de persoane.

