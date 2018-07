Un zgârie-nori al lui Trump din Toronto a fost finanţat cu bani ruseşti "dubioşi" (FT)

Zgârie-norul "Trump International Hotel and Tower Toronto", situat în oraşul canadian Toronto, a fost finanţat cu bani ruseşti "dubioşi", a dezvăluit într-o investigaţie de amploare publicaţia britanică Financial Times (FT), citată de EFE.



Principalul investitor la turn, a cărui construcţie a început în 2007 şi care a avut un buget de 324 de milioane de euro, a fost multimilionarul ruso-canadian Alex Shnaider, a explicat FT. Potrivit sursei citate, averea lui Shnaider şi-a avut punctul de plecare în "coliziunea dintre comunism, capitalism şi KGB în timpul prăbuşirii imperiului sovietic".



Totodată, la scurt timp după începerea construcţiei, un alt finanţator al proiectului, o bancă austriacă, va fi acuzată că nu a realizat controale suficiente cu privire la sursa de provenienţă a banilor foştilor săi clienţi ex-sovietici.



Ancheta realizată de Financial Times cu privire la banii din spatele acestui zgârie-nori a durat 10 luni, timp în care au fost examinate documente juridice, declaraţii semnate şi au fost realizate peste 20 de interviuri cu persoane care ştiau despre proiect şi despre banii investiţi în el.



Astfel, ancheta a concluzionat că "afacerea îl conectează pe Trump cu întunecata lume post-sovietică în care politica şi îmbogăţirea personală se contopesc". Potrivit FT, partenerul multimilionar al lui Trump la construcţia turnului din Toronto a autorizat plata secretă a 85 de milioane de euro unui intermediar cu sediul la Moscova care îi reprezenta pe investitorii susţinuţi de Kremlin.



Financial Times a luat legătura cu Organizaţia Trump, însă entitatea a refuzat să răspundă, invocând faptul că "nu ea este proprietarul, dezvoltatorul sau vânzătorul" turnului şi că "nu a participat la finanţarea proiectului", rolul său limitându-se la "acordarea de licenţe pentru marca sa şi la administrarea hotelului şi reşedinţelor, afacere derulată până în iunie 2017, când acordul s-a încheiat".



Publicaţia britanică scrie că, "după o serie de falimente", la începutul anilor 2000, Trump a renunţat la afacerile imobiliare pe care le moştenise de la tatăl său, în mare parte din cauza "imposibilităţii de a obţine împrumuturi de la bănci convenţionale" şi a faptului că s-a văzut nevoit să recurgă la investitori "din ce în ce mai dubioşi". http://AGERPRES