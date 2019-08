Ungaria - Coca Cola retrage afişele prezentând cupluri de acelaşi sex care au suscitat critici homofobe

cielo , scritta coca cola , pavimento uniformato

Filiala Coca Cola din Ungaria a retras afişele stradale în care apăreau cupluri de acelaşi sex care au suscitat criticile homofobe ale unor politicieni şi cercuri de dreapta, deşi compania a declarat că această schimbare se datorează unui calendarului prevăzut anterior şi nu polemicii, relatează EFE.



În posterele Coca Cola apăreau perechi de acelaşi sex bucurându-se de această băutură răcoritoare şi având înscris mesajul 'zero zahăr, zero prejudecăţi'.



Grupul ultraconservator 'CitizenGo', cu sediu la Madrid, a lansat o petiţie online pentru retragerea acestor postere de pe stradă, care până acum a strâns 35.000 de semnături.



La rândul său, István Boldog, deputatul Fidesz, partidul premierului naţionalist Viktor Orban, a lansat pe Facebook un apel la boicotarea acestei băuturi până la retragerea afişelor incriminate.



Coca Cola a informat EFE că retragerea de pe stradă a afişelor este rezultatul unui calendar stabilit anterior şi care urma să fie demarat în paralel cu unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică din Europa, care a început miercuri la Sziget.



"Este ceea ce era deja prevăzut. În prima săptămână a campaniei, apăreau cuplurile, iar în a doua săptămână, odată cu începerea Festivalului de la Sziget este promovat produsul nostru la jumătate de litru, Coca Cola şi Coca Cola Zero în serie limitată şi cu eticheta în culorile curcubeului, care se va vinde doar la festival", a asigurat Coca Cola Ungaria.



Ungaria recunoaşte perechile de acelaşi sex, dar nu permite căsătoria, care în Constituţia din 2011 este definită ca uniunea dintre un bărbat şi o femeie.



Legislaţia exclude de asemenea perechile homosexuale de la adopţie, la care nu se pot înscrie decât în mod individual.

