Unul dintre criminalii cei mai cautaţi din Olanda a fost arestat în Columbia

Unul dintre criminalii cei mai căutaţi din Olanda, suspectat că a comandat mai multe omucideri şi că a fost implicat într-un amplu trafic de droguri, a fost arestat în Columbia, a anunţat sâmbătă poliţia olandeză, informează AFP.



Said Razzouki, un olandez de origine marocană, este considerat braţul drept al unui alt celebru criminal, Ridouan Taghi, presupusul lider al unei bande implicate în traficul de cocaină. Acesta din urmă a fost arestat în Dubai în decembrie, înainte de a fi transferat în Olanda.



Pe numele celor doi bărbaţi erau emise mandate internaţionale de arest pentru omucidere şi trafic de droguri.



"Fugarul Said Razzouki a fost arestat vineri într-un bloc din oraşul columbian Medellin" (nord), în colaborare cu forţele de ordine ale Columbiei, precum şi cu Agenţia Americană Antidrog (DEA) şi Biroul Federal de Investigaţii (FBI), a anunţat poliţia olandeză într-un comunicat.



Bărbatul de 47 de ani este considerat numărul doi al organizaţiei criminale a lui Ridouan Taghi, calificat drept "maşină de ucis bine unsă" de justiţia olandeză. El este unul dintre principalii suspecţi într-un amplu proces care are loc în Olanda pentru cinci omucideri şi mai multe tentative de omor.



Said Razzouki şi Ridouan Taghi au atras atenţia internaţională în septembrie, când avocatul unui martor-cheie în acest proces a fost ucis lângă locuinţa lui din Amsterdam.



Poliţia olandeză a promis o recompensă de 100.000 de euro pentru orice informaţie care ar putea duce la arestarea lui Said Razzouki.



Parchetul olandez le-a cerut autorităţilor columbiene extrădarea lui. "Procedura ar urma să ia ceva timp", a precizat poliţia.AGERPRES