Unul dintre fiii lui Jon Bon Jovi, „formă uşoară" de coronavirus

Liderul trupei rock Bon Jovi spune că Jacob, fiul său în vârstă de 17 ani, suferă de o formă uşoară de Covid-19 şi, deşi a luat măsuri să intre în carantină, locuind separat de restul familiei - fraţii Stephanie, Jesse şi Romeo şi mama sa, Dorothea -, simptomele sale sunt uşoare.

„Toată familia este împreună, copiii sunt aici cu noi. Suntem aici deja de 15 zile, nu că aş număra. Toată lumea este aici, Jake a avut o formă uşoară, doar simptomele intestinale", a declarat artistul pentru Entertainment Tonight.

Starul a spus că el şi familia sa au luat în serios carantina şi că fiul său a fost consultat de un medic.

Acesta a mai spus că Jacob nu a fost testat pentru coronavirus pentru că s-a dovedit a fi „destul de dificil" să facă rost de un astfel de test. Dar a explicat că nişte tineri pe care i-au avut drept oaspeţi au fost testaţi pozitiv, iar fiul său ar fi luat boala de la aceştia.

Între timp, din carantină, Jon Bon Jovi a anunţat că va compune o piesă împreună cu fanii. Starul a compus primul vers şi refrenul piesei „Do What You Can", care va fi completată de fani. Aceştia sunt invitaţi să publice versurile pe site-ul rockerului american, iar versiunea finală va fi făcută publică în curând.

