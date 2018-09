Uraganul Florence a lovit coasta estică a SUA

Uraganul Florence a descins vineri dimineaţa (ora locală) pe coasta americană a Atlanticului, cu vânt puternic de până la 150 km pe oră, ploi diluviene şi ameninţarea unor inundaţii "catastrofale", după cum au avertizat autorităţile, relatează AFP şi Reuters.



Florence a "aterizat" în Carolina de nord, în apropiere de Wrightsville Beach, la ora 07.15 (11.15), fiind precedată de rafale violente de vânt care au ridicat trombe de apă şi resturi şi au smuls semne de circulaţie.



Uraganul rămâne periculos, deşi a fost retrogradat la categoria 1 pe scara Saffir-Simpson, de la 1 la 5, a menţionat Centrul naţional american pentru uragane (NHC).



În momentul de faţă furtuna se deplasează către vest cu 9 km/h şi ar urma să slăbească în intensitate în cursul zilei.



Peste 300.000 de cămine din statul Carolina de nord au rămas deja fără curent, iar în oraşul New Bern serviciile de urgenţă depun eforturi să salveze sutele de oameni blocaţi în case din cauza inundaţiilor. De asemenea, peste 1000 de zboruri au fost anulate în zonă, din cauza uraganului, conform media americane.



Circa 1,7 milioane de persoane au fost somate să se îndepărteze de zona litorală pentru a se pune la adăpost din calea furtunii. Câteva sute de kilometri către sud, celebra staţiune balneară Myrtle Beach din Carolina de sud s-a transformat într-un oraş-fantomă, cu străzi pustii, benzinării închise şi ferestre baricadate.



Sunt şi localnici care au ignorat apelurile la evacuare. Jeff Cunningham a preferat să rămână pe ambarcaţiunea sa, acostată în portul North Myrtle Beach. "Am rămas la fiecare uragan, de 20 de ani încoace, nu o să fie prea mare. Am tot ce-mi trebuie, 200 de galoane (750 litri) de apă, un generator... Şi aici e locul cel mai bun", le-a spus Jeff reporterilor AFP.AGERPRES