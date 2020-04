Ursula von der Leyen recunoaște că UE a greșit față de Italia

Fred MARVAUX

Ursula von der Leyen, preşedintele Comisiei Europene, a transmis astăzi, Italiei, că beneficiază de solidaritatea celorlalte ţări din cadrul Uniunii Europene, admiţând că, iniţial, statele au avut abordări unilaterale.

"Astăzi, Europa se mobilizează de partea Italiei. Totuşi, nu a fost mereu aşa. Trebuie să recunoaştem că în primele zile ale crizei, în contextul necesităţii unei abordări europene, mulţi s-au gândit la propriile probleme. Nu şi-au dat seama că putem învinge această pandemie doar împreună, ca Uniune. A fost un comportament dăunător, care putea fi evitat. În aceste zile, distanţa între persoane este fundamentală pentru siguranţa noastră; în schimb, distanţa între naţiunile europene ne pune pe toţi în pericol", afirmă Ursula von der Leyen într-o scrisoare deschisă publicată în cotidianul La Repubblica.

"Între timp, Europa a schimbat abordarea. Am făcut tot posibilul pentru a face statele membre să gândească precum o echipă şi să asigure un răspuns coordonat la o problemă comună. Şi am văzut deja mai multă solidaritate aici în Europa, decât în orice altă parte a lumii", adaugă Ursula von der Leyen.

Preşedintele Comisiei Europene a subliniat că 25 de state europene au trimis echipamente de protecţie medicală Italiei şi Spaniei, iar transportul mărfurilor a fost asigurat permanent.

În plus, UE va crea Programul "SURE", care are rolul oferirii de finanţare firmelor europene, pentru a evita disponibilizările de personal. "Uniunea Europeană va aloca până la 100 de miliarde de euro în favoarea ţărilor afectate cel mai mult, începând cu Italia, pentru a se compensa reducerea salariilor celor care lucrează cu program redus. Acest lucru va fi posibil datorită creditelor garantate de toate statele membre, demonstrând astfel o reală solidaritate europeană", a subliniat Ursula von der Leyen, explicând că "vor fi necesare şi alte instrumente de asistenţă".

"Am prefera cu toţii să trăim vremuri mai uşoare. Dar, în acest moment, putem decide cum să acţionăm. Am în minte o Europă fondată pe solidaritate - cea mai mare speranţă a noastră şi investiţia noastră într-un viitor comun", a concluzionat Ursula von der Leyen.

