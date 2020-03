US Army oprește toate operațiunile din lume. Trupele americane sunt paralizate de COVID-19, în pofida celui mai mare buget de apărare

De teamă să nu-și contamineze trupele sau să aducă noul coronavirus acasă, Statele Unite au decis să-și oprească toate operațiunile militare din lume. Cu excepția retragerii din Afganistan, toate desfășurările și călătoriile militarilor americani din afara granițelor țării vor fi suspendate pentru 60 de zile, a declarat secretarul Apărării, Mark Aspen, anunțând cea mai drastică decizie luată până acum de Pentagon, care va afecta toate contingentele US Army din străinătate.

„Obiectivul acestui ordin este să ne asigurăm că nu aducem virusul înapoi, acasă, infectându-i și pe alții, și nu-l răspândim și în rândul altor militari”, a spus Mark Aspen, într-un interviu acordat agenției Reuters. El a precizat că ordinul se aplică tuturor militarilor și personalului civil american, precum și familiilor acestora, adăugând că există însă și excepții. Între excepții, șeful Pentagonului a menționat retragerea din Afganistan, care e în plină derulare. Potrivit lui Aspen, SUA vor continua să-și reducă trupele de pe teritoriul afgan, de la 13.000 până la 8.000, într-un termen de 135 de zile de la semnarea înțelegerii cu talibanii, care a avut loc luna trecută. Retragerea totală a forțelor americane și ale coaliției internaționale ar urma să aibă loc la 14 luni de la semnarea acordului, dacă talibanii respectă partea lor de înțelegere. Ordinul, considerat cea mai drastică decizie luată până acum de Pentagon, reflectă îngrijorarea tot mai mare a Ministerului american al Apărării în privința răspândirii alarmante a virusului, care, până miercuri, infectase deja peste 230 de soldați ai US Army, într-o creștere cu 30 de procente față de ziua precedentă. Concomitent, armata americană a crescut la nivel maxim măsurile de protecție a sănătății la bazele sale de peste hotare. Oficialitățile de la Pentagon sunt însă îngrijorate de faptul că pandemia de coronavirus ar putea afecta capacitatea de reacție rapidă a armatei americane, în cazul izbucnirii unui conflict sau a unei situații de criză. Între timp, au anunțat oficialitățile de la Washington, US Army se va concentra asupra ajutorului acordat americanilor de acasă, confruntați cu un val tot mai mare de contaminări cu virusul provenit din China. Armata e pregătită să ridice spitale de campanie în Seattle și New York și a alocat un număr mare de soldați pentru aceste operațiuni. Două nave-spital ale armatei, fiecare având o capacitate de 1.000 de paturi, pentru bolnavii care nu sunt infectați cu COVID-19, sunt în drum spre Los Angeles și New York. Aspen a mai spus că militarii americani sunt în prezent pregătiți să acționeze în orice zonă afectată din SUA, în condițiile în care numărul persoanelor infectate de virusul ucigaș pe teritoriul țării a depășit China și Italia, fiind aproape de 82.000 de persoane, iar cel al morților de peste 1.200.

Criză de teste la Pentagon

În timp ce Pentagonul dă asigurări soldaților săi că există suficiente teste pentru coronavirus, cei care lucrează efectiv în complexul Departamentului Apărării recunosc că nu au suficiente teste pentru ei și își trimit oamenii să lucreze de acasă, dezvăluie o notă internă a instituției, ajunsă în mâinile jurnaliștilor de la „The Washington Times”. „Testele pentru COVID-19 sunt insuficiente și mulți dintre noi sunt trimiși acasă, în autoizolare (…) Această stare va continua”, se spune în notă. „Pentagonul lucrează intens pentru a-și reduce numărul oamenilor, trimițând acasă circa 19.000 dintre cei 26.000 de militari și membri ai familiilor acestora. Numărul celor aflați acum în clădire este de 7.000”, scrie publicația.

„În timp ce soldații chinezi sunt invincibili în fața virusului, iar cheltuielile noastre militare le-au depășit pe cele ale Chinei, anul trecut, cu 400 de miliarde de USD, armata noastră e dezactivată de o gripă. Pe ce naiba s-au dus banii noștri?”

Cititor al publicației „The Washington Times”