Uzina Suzuki din Ungaria va produce doar automobile hibride pentru piața UE

Începând din acest an, producătorul auto japonez Suzuki va produce la uzina sa de la Esztergom (nordul Ungariei) numai automobile cu motoare hibride pentru pieţele din Uniunea Europeană, a informat compania.



Şeful Departamentului de comunicare de la Suzuki Ungaria, Zsuzsanna Bonnar-Csonka, a precizat că producătorul auto s-a pregătit pentru lansarea de noi modele hibride prin investiţii în valoare de mai multe milioane de euro. În consecinţă, modelele hibride vor reprezenta 70% din producţia realizată în acest an de c[tre uzina Suzuki de la Esztergom, iar 85% din acest vehicule vor fi exportate.



Societatea Suzuki Ungaria a fost înfiinţată în 1991 şi în prezent are 3.200 de salariaţi. În 2018, societatea a realizat venituri de 1,95 miliarde euro, din care 280,4 milioane euro au reprezentat cifra de afaceri realizată de vânzările în Ungaria. De asemenea, Suzuki este lider pe piaţa vânzărilor de automobile noi din Ungaria. În 2019, Suzuki a avut o cotă de piaţă de 16,32% cu 25.766 automobile înmatriculate în Ungaria.

