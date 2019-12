Val de frig în India: Cea mai rece zi înregistrată în capitală în peste un secol

Capitala Indiei, New Delhi, s-a confruntat luni cu cea mai scăzută temperatură de peste un secol, pe fondul unui val puternic de frig în partea de nord a ţării, informează marţi BBC.



O ceaţă groasă a cuprins oraşul luni, în condiţiile în care temperatura maximă a scăzut la 9,4 grade Celsius, iar poluarea a atins niveluri record.



Înregistrarea temperaturilor a început la New Delhi în 1901, iar recordul anterior data din 2 ianuarie 2013, când au fost înregistrate 9,8 grade Celsius, potrivit Departamentului de meteorologie.



Cele circa 200 de adăposturi de noapte din Delhi au fost arhipline, în condiţiile în care temperaturile minime s-au situat constant între 1- 3 grade Celsius în ultimele zile.



Spre deosebire de oraşele europene şi americane, unde majoritatea clădirilor sunt echipate cu încălzire centrală, casele din unele dintre oraşele indiene unde se înregistrează cele mai scăzute temperaturi nu sunt pregătite pentru iernile reci.



Cererea de încălzitoare creşte înainte de lunile de iarnă, când retailerii încep să ofere reduceri, însă milioanele de indieni săraci nu-şi permit costul acestora, fiind nevoiţi să se bazeze pe metode tradiţionale de încălzire cum ar sticlele de apă caldă şi păturile groase.



Jachetele groase de iarnă sunt, de asemenea, o raritate în India, unde oamenii obişnuiesc să iasă afară purtând un pulover gros şi un şal.



Vremea rece a bulversat şi vacanţele, în contextul în care 30 de trenuri şi peste 450 de zboruri către şi dinspre Delhi au fost întârziate luni, din cauza vizibilităţii scăzute. Mai multe zboruri au fost, de asemenea, anulate.



Vizibilitatea slabă a afectat şi traficul rutier din oraş.



Indicele privind calitatea aerului din New Delhi a depăşit nivelul "sever" de 450 pe o scară cu un nivel maxim de 500.



Valul de frig a lovit, de asemenea, zone vaste din statele nordice Uttar Pradesh, Haryana şi Punjab, în multe locuri temperaturile maxime scăzând sub 10 grade Celsius.

