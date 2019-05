Val de imensă mândrie naţională în Coreea de Sud, după Palme d'Or-ul câştigat de Bong Joon-ho

Numeroşi sud-coreeni, de la critici de film la companii mass-media şi preşedintele Moon Jae-in, nu şi-au ascuns sentimentul de mândrie naţională duminică dimineaţă, la câteva ore după anunţarea palmaresului oficial al Festivalului de la Cannes, care l-a recompensat pe Bong Joon-ho, primul cineast din această ţară care a obţinut trofeul Palme d'Or, informează AFP.



Regizorul de 49 de ani, reprezentant de seamă al Noului Val din cinematografia sud-coreeană, a fost premiat pentru filmul "Parasite", o dramă familială cu accente de thriller, ce tratează tematica inegalităţilor sociale.



Acesta a fost primul mare premiu internaţional obţinut de Bong Joon-ho, apreciat deja pe plan mondial pentru filme precum "The Host", "Snowpiercer" şi "Okja".



"Îmi exprim gratitudinea în numele întregului popor coreean", a scris pe Twitter preşedintele Moon Jae-in. "Sunt foarte mândru de Bong Joon-ho, care a atins culmile (artei cinematografice, n.r.) şi este unul dintre cei mai buni regizori din lume", a adăugat preşedintele sud-coreean.



Duminică dimineaţă, la aflarea veştii despre triumful de la Cannes, criticii de specialitate, companiile mass-media şi cinefilii din Coreea de Sud au fost cuprinşi de entuziasm. Agenţia de presă sud-coreeană Yonhap afirmă că Bong Joon-ho "a stins în sfârşit setea" de recunoaştere internaţională a sud-coreenilor.



"Câştigând trofeul Palme d'Or al celebrului Festival de la Cannes, Bong şi-a lăsat amprenta asupra istoriei cinematografiei coreene", a titrat cotidianul de mare tiraj Dong-A Ilbo.



După premiul pentru regie atribuit în urmă cu 17 ani "părintelui cinematografiei coreene", Im Kwon-taek, pentru "Painted Fire" ("Chihwaseon"), Coreea de Sud a apărut cu regularitate în palmaresul de la Cannes.



Park Chan-wook a câştigat în 2004 Marele Premiu al Juriului cu filmul său poliţist ultra-violent "Old Boy", care a fost depăşit în cursa pentru Palme d'Or de documentarul "Fahrenheit 9/11", regizat de Michael Moore. Acelaşi regizor sud-coreean a câştigat şi Premiul Juriului în 2009 cu filmul "Thirst".



"Am avut întotdeauna sentimentul că în ceea ce priveşte Coreea de Sud mai aveam încă multe lucruri de făcut, dar, odată cu această victorie, am rezolvat în sfârşit problema", a declarat criticul de film Ha Jae-keun.



Pentru Yoon Sung-eun, un alt critic de film, "prezenţa recurentă a regizorilor sud-coreeni pe ultima linie dreaptă de la Cannes, în trecut, a contribuit, de asemenea, la această veste bună".



Filmul "Parasite" a fost distribuit deja în 192 de ţări, stabilind un nou record pentru un film sud-coreean.



Premiera sa va avea loc la Seul pe 30 mai, înainte de a fi lansat pe plan mondial în perioada iunie-decembrie.



Jason Bechervaise, un critic de film stabilit la Seul, consideră că trofeul Palme d'Or ar putea propulsa lungmetrajul "Parasite" pe noi culmi.



"Această victorie va genera o uriaşă acoperire mediatică în Coreea de acum şi până la lansarea filmului în cinematografe. După aceea, există şanse mari ca el să devină primul film coreean nominalizat la Oscar", a declarat acelaşi critic.



Cinefilii sud-coreeni au salutat, de asemenea, câştigarea trofeului Palme d'Or de un reprezentant al cinematografiei din ţara lor.



"Dacă un film artistic dovedeşte că poate fi rentabil, cinematografia coreeană va face un mare salt înainte. Mulţumim şi bravo!", a scris pe Twitter un internaut sud-coreean.



"Am strigat de bucurie foarte devreme în această dimineaţă!", a adăugat un alt utilizator de Twitter din Coreea de Sud.

