Valul de căldură care a lovit Europa a afectat recolta de cereale

Mulţi fermieri din Germania se luptă să supravieţuiască, după ce canicula şi, implicit, seceta au lovit partea de nord a continentului şi au afectat culturile agricole, în timp ce în Franţa culturile de grâu au fost afectate de prea multe ploi, astfel încât recolta de cereale din acest an a blocului comunitar se prefigurează a fi cea mai mică din ultimii şase ani, transmite Bloomberg.



"Seamănă cu un deşert", afirmă Thomas Gaebert, despre ferma sa de la Trebbin, sud de capitala Berlin. Colegii săi care cultivă cereale de peste 40 de ani spun că nu s-au mai confruntat niciodată cu o situaţie similară.



În ultimele săptămâni, Germania a fost nevoită să importe grâu de nutreţ din România, susţine Hendrik Manzke, broker la firma Amme & Mueller GmbH.



Thomas Gaebert se aşteaptă să piardă o treime din recolta sa obişnuită de grâu şi mai mult de jumătate din recolta de rapiţă, după ce plantele s-au uscat din cauza lipsei de precipitaţii. Situaţia este atât de gravă în Germania, unde temperaturile au depăşit 30 de grade Celsius în lunile mai şi iunie, încât mulţi fermieri preferă să îşi distrugă culturile în loc să încerce să le recolteze, susţine preşedintele Asociaţiei Fermierilor Germani (DBV), Joachim Rukwied.



Pagubele provocate culturilor de grâu din Germania, al doilea mare cultivator de cereale din UE, care se adaugă recoltei slabe de anul trecut, ar putea să îi falimenteze pe mulţi fermieri, avertiza săptămâna trecută Asociaţia Cooperativelor Agricole din Germania (DRV).



"Mai mulţi dintre membrii noştri au nevoie urgent de ajutorul Guvernului", a spus preşedintele DRV, Henning Ehlers.



O situaţie similară se înregistrează în multe ţări din nordul Europei. În Marea Britanie, cea mai fierbinte vară din ultimele patru decenii a afectat culturile de grâu, în special având în vedere iarna umedă şi rece care a împiedicat dezvoltarea rădăcinilor, astfel că plantele au fost mai vulnerabile la vara secetoasă. În Polonia, peste 66.000 de ferme care se întind pe o suprafaţă de 1,2 milioane hectare au fost afectate de secetă, susţine Ministerul Agriculturii.



La est de Polonia, pagubele provocate sectorului agricol au determinat Lituania şi Letonia să declare stare de dezastru sau stare de urgenţă.



O altă surpriză neplăcută ar urma să o constituie recolta de grâu a Franţei, cel mai mare cultivator din UE. Deşi iniţial vremea caldă şi umedă i-a făcut pe analişti să prognozeze cea mai bună recoltă din ultimii ani, situaţia s-a înrăutăţit ulterior. Prea multă ploaie şi prea puţin soare au dus la un spic de grâu cu puţine boabe, ceea ce înseamnă randamente mai mici, susţine firma de consultanţă Strategie Grains.



"Situaţia nu este atât de strălucită pe cât ne imaginam", a declarat Gabriel Omnes, analist la Strategie Grains.



În ultima lună, firma de consultanţă şi-a revizuit în jos estimările privind recolta de grâu a Franţei cu 4,6 milioane de tone.



Cu toate acestea, acei fermieri care vor fi suficient de norocoşi să strângă o recoltă decentă ar putea să profite de preţurile mai mari. Cotaţiile futures la grâu au înregistrat o creştere de 17% în acest an la bursa de la Paris, astfel că 2018 ar putea fi primul an pe creştere după 2012. AGERPRES