Vântul puternic a intensificat incendiile de vegetaţie de pe coasta estică a Australiei

Vântul puternic a intensificat incendiile de vegetaţie care au cuprins sâmbătă o suprafaţă semnificativă din teritoriul statului australian New South Wales, departamentul de pompieri (RFS) crescând nivelul de alertă a trei dintre cele peste 70 de focare la starea de urgenţă, potrivit Reuters.



Locuitorii din Tabulam, un oraş din nord-estul New South Wales, la circa 780 de km de Sydney, au fost îndemnaţi să se adăpostească în clădiri cu structură solidă întrucât este prea periculos să încerce să fugă din faţa incendiului.



Persoanelor care locuiesc în apropierea unui focar scăpat de sub control din regiunea Port Stephens, un oraş la circa 180 de km nord de Sydney, li s-a spus să acţioneze conform planurilor de supravieţuire în caz de incendiu de vegetaţie.



''Dacă vreţi să părăsiţi zona, plecaţi acum'', s spus RFS pe Twitter.



Aproape 800 de pompieri se luptau sâmbătă la prânz cu cele 73 de incendii de pe teritoriul statului, potrivit RFS.



Deşi flăcările nu reprezintă un pericol imediat pentru nicio aglomerare urbană importantă, incendiile de vegetaţie sunt un fenomen rar în timpul iernii australiene şi au fost înteţite de condiţiile secetoase peste medie.



New South Wales, cel mai populat stat australian, se confruntă cu condiţii de uscăciune pe aproape toată suprafaţa sa.



Joi, biroul de meteorologie a prognozat vreme caldă şi secetoasă pe teritorii importante din Australia pentru următoarele trei luni şi a vorbit despre posibilitatea producerii unui fenomen de tipul El Nińo în timpul primăverii din emisfera sudică.



Sâmbătă a început anchetarea condiţiilor în care s-a produs decesul unui pilot de elicopter, prăbuşit vineri, în timp ce arunca apă pentru stingerea incendiilor în apropierea oraşului Ulladulla, la circa 180 de km sud de Sydney.



Nivelul de alertă pentru incendiul de lângă Ulladulla a fost ridicat sâmbătă după-amiază la ''stare de urgenţă'', după care a fost diminuat la ''supraveghează şi acţionează''.AGERPRES