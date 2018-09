VDEO. 200 de ani de cercetare, distruși de un incendiu. Cel mai vechi muzeu din Brazilia a fost cuprins de flăcări

Un incendiu a cuprins Muzeul Național al Braziliei din Rio de Janeiro, cea mai veche instituție științifică a țării, duminică seara, notează BBC.

Se crede că majoritatea celor 20 de milioane de piese aflate în muzeu, inclusiv cele mai vechi rămășițe umane descoperite vreodată în America, au fost distruse. Cauza incendiului nu este cunoscută.

Muzeul, aflat într-o clădire care a fost inițial reședința familiei regale a Portugaliei, și-a celebrat aniversarea de 200 de ani în acest an.

Incendiul a izbucnit în jurul orei 19:30, când muzeul era închis, iar în interior se aflau doar patru paznici, care nu au fost răniți.Incendiul a distrus 200 de ani de cercetare și cunoaștere.

Ce conținea muzeul?

Muzeul Național al Braziliei era cel mai mare muzeu de istorie naturală și antropologie din America. Milioanele de artefacte, inclusiv fosile, cel mai mare meteorit al Braziliei, oase de dinozaur, un schelet vechi de 12.000 de ani cunoscut drept „Luzia”, au fost distruse.

Clădirea era și casa mai multor articole care acopereau secole de istorie: de la venirea portughezilor în 1500 până la declararea republicii în 1889.

Muzeul mai conținea și piese unice din era precolumbiană și artefacte din culturile indigene.

Directorul muzeului a declarat că incidentul este o „tragedie culturală”.

BREAKING: The National Museum of #Brazil in #Rio is completely consumed in fire. Founded in 1818, the museum is the holder of over 20 million items, including mummies, meteorites, insects, & fossils. So sad to see history in flames :(



Video from @g1 live feed#museunacional pic.twitter.com/eCm8G6gKwA