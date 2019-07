Veniturile Huawei cresc semnificativ, în pofida sancţiunilor SUA

Veniturile Huawei Technologies au crescut cu 30% în primul semestru din acest an, după ce angajaţii au făcut tot posibilul pentru a asigura livrările esenţiale pentru a menţine ritmul producţiei, în pofida restricţiilor de exporturi tehnologice ale SUA, a anunţat marţi Bloomberg citând surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, transmite Reuters.



Huawei este cel mai mare producător de echipamente de telecomunicaţii din lume şi al doilea producători de smartphone-uri la nivel global.



Pe fondul tensiunilor comerciale cu Beijingul, preşedintele american Donald Trump a interzis grupurilor americane să desfăşoare comerţ în telecomunicaţii cu companii străine considerate periculoase pentru securitatea naţională, o măsură ce vizează în special Huawei, gigantul chinez de telecomunicaţii, considerat "oaie neagră" de către Washington.



După ce în mai gigantul chinez de telecomunicaţii a fost pus pe lista firmelor considerate "riscante" de către Washington, furnizorii din SUA nu mai pot vinde nimic către Huawei fără o aprobare specială.



Veniturile Huawei Technologies au crescut cu 30% în primul semestru din acest an, o încetinire faţă de avansul de 39% în primul trimestru din 2019, dar o expansiune semnificativă faţă de 2018. Până acum, Huawei a reuşit să gestioneze efectele sancţiunilor asigurându-şi contracte pentru echipamente de telecomunicaţii 5G, informează Bloomberg. Agenţia adaugă faptul că firma chineză şi-a recompensat o serie de angajaţi care au contribui la creşterea veniturilor.



Reprezentanţii Huawei nu au dorit să comenteze informaţiile Bloomberg.



Recent, preşedintele Huawei Technologies, Guo Ping, a estimat că veniturile gigantului chinez ar urma să înregistreze anul acesta un avans de 21%, la 108,5 miliarde de dolari.



Compania a obţinut 26 de contracte pentru echipamentele de telecomunicaţii destinate tehnologiei 5G iar livrările de telefoane mobile inteligente în acest an ar urma să depăşească 200 de milioane de unităţi, un nivel record, a declarat Guo.

