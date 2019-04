Verdict în scandalul cărnii de cal din Franţa

Captură video

Fostul director al firmei franceze Spanghero, Jacques Poujol, judecat împreună cu alţi trei inculpaţi în scandalul cărnii de cal vândute drept carne de vită, a fost condamnat marţi de un tribunal francez la 2 ani de închisoare, dintre care un an şi jumătate cu suspendare, transmite AFP.

Tribunalul corecţional a mai ordonat ca lui Jacques Poujol, găsit vinovat de două tipuri de înşelăciune, să-i fie confiscată suma de 100.000 de euro şi i-a interzis acestuia să mai lucreze în domeniul cărnii timp de 2 ani.

Scandalul cărnii de cal a izbucnit în Marea Britanie în 2013 şi s-a propagat în toată Europa. El nu a avut nicio consecinţă în materie sanitară, dar a afectat grav încrederea consumatorilor.

Jacques Poujol a petrecut deja patru luni în arest preventiv.

El a fost acuzat că, în 2012-2013, a vândut peste 500 tone de carne de cal, etichetată drept carne de vită, producătorului de semipreparate Tavola, într-o înţelegere frauduloasă cu un intermediar olandez, Johannes Fasen.

Acesta, condamnat deja în Olanda într-un caz similar, a primit 2 ani de închisoare pentru înşelăciune, iar fostul său asistent, olandezul Hendricus Windmeijer, a fost condamnat la un an de detenţie cu suspendare.

În fine, fosta mână dreaptă a lui Jacques Poujol, Patrice Monguillon, directorul fabricii Spanghero din Castelnaudary (sud-vestul Franţei), a primit un an de detenţie cu suspendare.

În schimb, cei patru inculpaţi au fost achitaţi în ce priveşte acuzaţiile de escrocherie în grup organizat.

Foştii şefi ai Spanghero şi olandezul Johannes Fasen au mai fost condamnaţi pentru importul a 65 tone de carne de oaie separată mecanic, metodă interzisă după criza 'vacii nebune'.

