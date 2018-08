VIDEO. A vorbit despre abuzurile sexuale la care a fost supus de preoţi, iar acum vrea răspunsuri din partea Papei Francisc

Un fost politician din Irlanda, care a dezvăluit în urmă cu aproape un deceniu că a fost abuzat în cadrul unei şcoli catolice, a declarat că Papa Francisc are multe răspunsuri de dat când ajunge în Dublin, în acest weekend, scrie CNN.

Victimele abuzului cleric de peste tot din lume vor privi cu interes vizita Papei în Irlanda, vizită venită în contextul unui raport despre decenii întregi de abuzuri sexuale din partea preoţilor, abuzuri care au fost acoperite de episcopi.

“Nu voi ierta niciodată bierica pentru ce mi-a făcut. Nu o voi ierta.”, a spus Michael O’Brien, în vârstă de 85 de ani, fost primar în Clonmel, County Tipperary, pentru CNN, marţi. Acesta a adăugat că scrisoarea Papei nu este suficientă. Michael O'Brien a fost victima abuzurile la Şcoala Industrială St. Joseph din Clonmel.

“Aceste scuze nu sunt bune. Trebuie să fie acţiune. Băieţi şi fete vor fi în continuare abuzaţi de preoţi”, a mai adăugat O’Brien.

Videoclipul cu apariţia televizată a lui O’Brien din 2009, în care descrie detaliat abuzurile la care a fost supus în şcoala catolică, a devenit viral pe social media, în contextul vizitei Papei Francisc.

