VIDEO. Atac armat într-un bar din California. Cel puţin 12 persoane şi-au pierdut viaţa

Cel puţin 12 persoane au fost omorâte, într-un atac armat la un bar din Thousand Oaks, California, miercuri seară.

Atacul a început în jurul orei locale 23:20, miercuri, la Borderline Bar and Grill, aflat la aproximativ 65 de kilometri nord-vest de Los Angeles, potrivit poliţiei. Oficialii au confirmat că autorul atacului a fost omorât, scrie BBC.

Dozens of people have been shot with at least one killed after a gunman opened fire in a bar and restaurant in Thousand Oaks, California https://t.co/VmWdoiPTI4 pic.twitter.com/rv6QRQjsmi