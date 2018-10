VIDEO. Atac armat la un colegiu din Crimeea: 18 persoane decedate. Atacatorul s-a sinucis

Comitetul de anchetă rus de pe lângă Parchetul General de la Moscova a declarat că un elev de 18 ani a deschis focul cu o armă în incinta colegiului politehnic din Kerci (oraş port în Crimeea), după care s-a sinucis, transmite agenţia de presă rusă (oficială) TASS, citând o declaraţie a purtătoarei de cuvânt a comitetului, Svetlana Petrenko.



'În mod operativ a fost stabilită identitatea tânărului care a intrat în colegiu chiar înainte de incident, care ţinea în mână o armă de foc, conform imaginilor de pe camerele de supraveghere. S-a stabilit că acesta este Vladislav Rosliakov, de 18 ani, elev în anul patru la respectivul colegiu', a indicat purtătoarea de cuvânt citată.



Comitetul de anchetă a specificat de asemenea că elevii ucişi au fost împuşcaţi, după ce iniţial autorităţile ruse evocaseră doar explozia unui 'dispozitiv neidentificat'. Dacă iniţial s-a comunicat că a fost explozie din cauza unei scurgeri de gaze, ulterior a fost avansată varianta detonării unui dispozitiv exploziv în cantina şcolii.



'În baza datelor preliminare, anchetatorii consideră că tânărul (Vladislav Rosliakov) a deschis focul asupra elevilor colegiului, după care s-a sinucis', a reiterat Comitetul de anchetă rus, actualizând bilanţul morţilor în scădere, la 17 persoane ucise. 'Examenul preliminar al corpurilor demonstrează că acestea au fost împuşcate', precizează într-un comunicat acest organism însărcinat cu principalele dosare criminale în Rusia, citat de AFP.



Corpul neînsufleţit al presupusului autor al măcelului a fost descoperit în bibliotecă, la etajul doi al colegiului, cu 'răni de gloanţe', a anunţat Comitetul, fără a preciza dacă acesta face parte din bilanţul de 18 morţi anunţat anterior.



De asemenea, Comitetul de anchetă a recalificat cazul atacului de la colegiul din Kerci din 'atac terorist' în 'crimă cu moartea a două sau mai multe persoane'.



Totodată, Comitetul antiterorist din Rusia, a subliniat că o bombă nedetonată a fost descoperită la colegiul din Kerci, unde s-a produs şi o explozie, conform postului de televiziune rusesc RBK.



Administraţia din peninsulă a anunţat trei zile de doliu în peninsulă şi a trimis armata şi blindate în acest oraş port la Marea Neagră. AGERPRES

