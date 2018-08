VIDEO - Ce se întâmplă atunci când politicienii se apucă să danseze

De-a lungul anilor i-am văzut pe liderii lumii cum încearcă din răsputeri, sfătuiți de echipele lor de PR, să pară ”oameni”. Una din postὑrile preferate în care politicienii cred că își pot etala latura umană este aceea în care se apucă să danseze, chiar dacă habar nu au cum să o facă și nici ureche muzicală nu au.

Conform imaginilor adunate într-un videoclip de către jurnaliștii de la The Guardian, se pare că lipsa de ritm sau ureche muzicală este o cerință pentru a fi liderul unui stat. Exceptie de la regula au facut, evident, soții Obama care nu de puține ori și-au etalat talentul de dansatori.

Concluzia celor de la The Guardian este că indiferent cât de prost sau rigid se mișcă liderii lumii, niciunul nu a fost la fel de stângaci precum Theresa May care a insistat în mai multe rânduri să ”danseze” în timpul turneului pe care îl întreprinde în Africa.

Premierul britanic se mișcă atât de stângaci că privitorul trăiește cu teama că dintr-un moment într-altul femeia se va rupe.

Here's a look back at the many times politicians from around the world have shaken off the shackles of good judgement and let loose pic.twitter.com/cZzXIPolNY