VIDEO - Dezastru în Japonia din cauza taifunului Jebi. Cel puțin un mort și 5 răniți

Un taifun deosebit de puternic a lovit vestul Japoniei, marți, și a ucis cel puțin o personă și a rănit alți cinci. Vânul deosebit de puternic și valuri uriașe au închis Aeroportul Internațional Kensai iar o navă s-a izbit de podul care leagă aeroportul de țărm.

Taifunul a măturat prefecutura Tokushima după care a trecut pe lângă Kobe spre Marea Japoniei. Zborurile și cursele trenurilor au fost anulate în regiunea Kiniki, în timp ce fabrici și magazine cât și parcul de distracții din Osaka au fost închise.

Câteva persoane au fost rănite în gara Kyoto după ce tavanul de sticlă s-a prăbușit din cauza vântului puternic.â

În vestul Japoniei mai multe camioane au fost răsturnate de rafalele de vânt în timp ce un altul a fost la un pas să fie arucat de pe podul care leagă insula Shikoku de insula Honshu.

În portul Osaka un petrolier a fost împins în podul care leaga aeroportul Kansai sw orașul Izumisano. Atât petrolierul cât și podul au fost avariate dar nicio persoană de la bordul vasului nu a fost rănită.

Sursa: @kyodonews

