VIDEO - Drumul infernal, străbătut de cei 13 tineri pentru fi salvați din peștera inundată

"Cei 12 'mistreţi' şi antrenorul lor au fost scoşi din peşteră", a anunţat marina militară thailandeză, aflată în centrul operaţiunii de salvare, pe pagina sa de Facebook.



Operaţiunea de salvare a durat trei zile, copiii fiind evacuaţi fiecare de către doi scafandri profesionişti, pe un traseu foarte dificil, care presupune pasaje lungi de scufundări.



Parcurgerea traseului, lung de mai mulţi kilometri şi plin de pericole, durează cinci ore şi în cazul unui scafandru experimentat.



Timp de mai multe zile, salvatorii au amânat lansarea operaţiunii, preferând să-i trimită pe scafandri în interior să aibă grijă de copii, timp în care au încercat să reducă nivelul apei.



După nouă zile fără contact cu exteriorul şi neştiind dacă vor fi găsiţi vreodată, copiii, blocaţi în peşteră de la 23 iunie, au putut în sfârşit să mănânce şi să se încălzească cu păturile primite în ultimele zile.



This is why the Thailand Cave Rescue is such a challenge.



***Claustrophobics

- watch at your own peril *** pic.twitter.com/VlOlucRqza — Sarav (@ananvaras) July 10, 2018

Primii opt copii salvaţi duminică şi luni şi ulterior spitalizaţi, sunt "în stare bună", a declarat Jesada Chokedamrongsuk, responsabil din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, în faţa jurnaliştilor de la spitalul din Chiang Rai. "Toată lumea are o bună sănătate mintală", a adăugat el.



Copiii au fost supuşi unor examene radiologice şi teste sanguine. Doi dintre băieţi care prezentau semne de pneumonie au fost trataţi cu antibiotice şi sunt "într-o stare normală", a adăugat el, precizând că vor rămâne sub observaţie în spital timp de o săptămână, iniţial în carantină.



Thailand Cave Rescue Video. Given To Understand 8 Of 12 Boys Are Out. Incredible Story Of Human Spirit. pic.twitter.com/drejiBMFsF — Ravi Shankar Nagaraj (@RavishankarNa17) July 10, 2018

Cei 12 copii şi antrenorul lor au primit mesaje de susţinere de la diverse celebrităţi, precum preşedintele american Donald Trump, starul mondial al fotbalului Lionel Messi şi magnatul american al tehnologiei Elon Musk.



Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, i-a invitat chiar pe copii să asiste la finala Campionatului mondial de fotbal din 2018, care va avea loc la Moscova pe 15 iulie. Dar "nu pot să meargă, trebuie să rămână la spital pentru moment", a afirmat Thongchai Lertwilairatanapong, înalt responsabil în cadrul Ministerului Sănătăţii.AGERPRES

The #Thailand rescue was truly heroic. Watch how rescuers saved the 12 boys and their soccer coach, passing through a flooded channel that was no wider than a person at times. https://t.co/HhGr8vVkeZ pic.twitter.com/oyw8FFjiGX #EthicalLeadership @MoggiMaddix https://t.co/oyw8FFjiGX — Portals LLC (@PortalsLLC) July 11, 2018

