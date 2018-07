VIDEO - ”Du-te înapoi în Rusia”, mesajul pentru Trump, la întoarcerea în SUA

Noaptea trecută a avut loc un protest în fața Casei Albe la care au participat americani nemulțumiți de prestația președinteului Donald Trump în timpul întâlnirii cu Vladimir Putin, de la Helsinki.

Protestatarii au stricat continuu: ”Du-te înapoi în Rusia” și au avut în maini păncarte cu mesaje asemănătoare: ”Trădătorul șef”, etc.

______________________________________________________

Protesters outside the White House chant "Go back to Russia" as Pres. Trump returns to Washington, D.C. following summit with Russian Pres. Putin in Helsinki. https://t.co/SR15xEaMR7 pic.twitter.com/BUznVSLzFq