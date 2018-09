VIDEO - Explozie în apropierea ambasadei SUA din Cairo. Un bărbat, arestat

Un bărbat a fost arestat marţi după ce a aruncat un dispozitiv exploziv artizanal în apropierea ambasadei Statelor Unite din Cairo, care a explodat fără să facă răniţi sau pagube materiale importante, au anunţat surse de securitate şi judiciare egiptene pentru France Presse.



Dispozitivul a explodat în faţa unor blocuri de beton masive ce împiedică accesul în sectorul unde se află ambasada.



Aceasta este una dintre cele mai protejate din Egipt. Alte câteva ambasade importante se află în cartier, dintre care cea a Marii Britanii.



Bărbatul a fost reţinut rapid de trecători înainte de a fi arestat de poliţie. O echipă a parchetului s-a deplasat la faţa locului.



"Suntem la curent cu un incident" în cartierul unde se află ambasada SUA, se putea citi pe contul de Twitter al parchetului.



În acest mesaj, cetăţenii americani sunt sfătuiţi să nu meargă la ambasadă şi să evite zona.

AGERPRES

________________________________________________________

Video | The arrest of the person who threw the explosive device at the US embassy in central #Cairo

Source (Social media) pic.twitter.com/TIdpMsvnzK