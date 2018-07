VIDEO + FOTO. Panică la bordul unui avion Ryanair

33 de pasageri ai zborului FR7312 al Ryanair au avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce au început să se simtă rău şi să le sângereze urechile, ca urmare a unei depresurizări a cabinei.

În timpul zborului din Dublin în Croaţia, cabina s-a depresurizat, aerul a devenit rece, iar la scurt timp au căzut şi măştile de oxigen, potrivit Science Alert. Avionul a coborât de la 11.000 de metri la 2.800 de metri în doar şapte minute, potrivit Australian Broadcasting Corporation.

Pasagerii au acuzat compania că nu le-au oferit explicaţii pentru măştile de oxigen căzute brusc în timpul zborului, fapt care a dus la panică, scrie ABC News. “Măştile de oxigen au căzut pur şi simplu în faţa noastră. Nu ni s-a dat niciun context, niciun motiv, nu a fost niciun anunţ. Toţi încercam să ne punem măştile, erau oameni care plângeau şi ţipau”, a povestit o pasageră. “În momentul în care avionul a început să coboare brusc ne-am gândit: << asta a fost, o să murit >>”, a mai adăugat aceasta.

Amazing video from Mr. Kevin Burke. You can see how terrified we were. No-one speaking, no-one moving. Silence and just silence. #Ryanair #nightmare pic.twitter.com/YFYRiORy2s

A picture from one of the passengers of the flight FR7312, from Dublin to Zadar. She cannot fly due her injuries. We are still in the Frankfurt-Hahn. No information, no alternatives, no place to rest.#Ryanair#nightmare@Ryanair pic.twitter.com/zcdNGHS1VF