VIDEO - Gerard Depardieu a apărut într-un hotel din Phenian

Gerard Depardieu a fost zărit, zilele trecute, în capitala Coreei de Nord, Phenian. Mai multe fotografii în care celebrul actor francez poate fi văzut în holul hotelului Yanggakdo au fost publicate pe rețelele de socialziare.

Actorul a vizitat Phenianul înaintea celebrărilor carevor avea loc cu ocazia aniversării a 70 de ani de la înființarea Republicii Populare Democratice a Coreei de Nord.

Conform relatărilor presei, Depardieu arăta trist și a refuzat să discute cu jurnaliștii.

