VIDEO Grecia in doliu: "La Mati a fost apocalipsa!"

Mati, o mica statiune balneara linistita si cocheta, a fost cea mai afectata de incendiile care au facut ravagii in jurul Atenei, soldandu-se cu moartea a 79 de oameni. Orasul a devenit acum o asezare fantoma. Grecia este in doliu!

Case arse, masini distruse: "La Mati a fost apocalipsa!", spun oamenii locului, privind cu ochii in lacrimi la dezastrul din jurul lor. "Mati nu mai exista", adauga, la randul lui, primarul din Rafina, orasul vecin, Evangelos Nournous. Peste 1000 de locuinte si 300 de autoturisme au fost mistuite de flacari. 79 de oameni si-au pierdut viata la Mati si Rafina, alte 187 de persoane, printre care 23 de copii, au fost raniti.

Dupa o zi si o noapte de cosmar, Katerina Pantelidis s-a intors la Mati impreuna cu fratele ei, Giorgios. "Daca mai zaboveam zece minute, nu mai eram ... Cand am iesit din casa cu tatal si mama mea, focul venea rapid spre noi impins de vant. Am fugit in port sa ne adapostim, am intrat in mare. Am cazut, m-am ranit, am crezut ca voi muri" povesteste femeia abia stapanindu-si plansul. "Inca mai uzit tipele de groaza, inca mai vad privirile disperate ale copiilor arsi, animale calcinate. A fost ceva de nedescris", a continuat Katerina.

Apocalipsa

"Ne-a salvat viata!"

Cand focul a inceput sa se propage, Giorgios era la Rafina. "Am asteptat ore intregi inainte de a afla ceva despre familia mea. In clipele acelea de groaza, si-au uitat telefoanele in casa", a povestit el. Timp de opt ore, Katerina si parintii ei au aseptat ajutoare intr-un mic port de vacanta. Mai erau acolo alte 300 de persoane. "Intr-un final, o nava de pescuit ne-a dus la Rafina. Ne-a salvat viata".

La clubul nautic, Michalis Schinas a mobilizat toti proprietarii de barci pentru a veni in ajutorul autoritatilor. "Acum este nevoie de noi toti. Cu totii suntem socati de ceea ce s-a intamplat. Am vazut copii inecandu-se, zeci de raniti si arsi. Multe persoane in varsta sunt date disparute si ne temem ca peste cateva zile vom gasi cadavrele lor in mare...", a spus el. Pentru a-si gasi pe cei disparuti a fost pusa la punct o baza de date, iar pe retelele de socializare au fost postate fotografii cu persoanele cautate.

Solidaritate

Oamenii se organizeaza in toata regiunea sinistrata. Supermarketurile ofera apa si alimente supravietuitorilor, voluntarii vin din toata Grecia pentru a distribui hrana si medicamente, medicii se mobilizeaza benevol, asociatiile pentru protectia animalelor strang cadavre.

Nikos Nikolakopou a parcurs 40 de kilometri pentru a aduce alimente si apa celor care au pierdut tot si care, acum, au fost adapostiti, temporar, pe stadioul din Rafina sau in hotelurile din imprejurimi. "Cel mai bun prieten locuieste la Mati. A scapat. Dar masina lui e scrum, iar casa partial distrusa. Important este insa ca traieste. Atati morti, este o tragedie si e normal sa dam o mana de ajutor", a comentat tanarul de 30 de ani.

Despina Perimeni, de la Crucea Rosie, vorbeste despre un "adevarat elan de solidaritate". "Toti suntem traumatizati. Am organizat puncte de prim ajutor pentru raniti, dar si un punct de consiliere psihologica. Zilele imediat urmatoare unei astfel de catastrofe sunt cele mai dificile", a adaugat ea.

Tragedie

"Sper sa nu mai retraiesc asa ceva"

Sprea seara zilei de marti, Konstantinos Kalamaras, pompier, a luat prima lui pauza pentru a manca un sandwich, dupa mai bine de 24 de ore de lupta cu focul. "Noaptea de luni spre marti a fost cea mai dura, am facut tot ce e posibil omeneste pentru a salva cat mai multe vieti. Dar la Mati a fost apocalipsa!", suspina el, stergandu-se cu maneca sudoarea de pe fata.

"Am vazut shelete de copii carbonizati in bratele mamelor lor. Sunt imagini pe care nu le voi uita niciodata. Am trait cea mai cumplita noapte a vietii mele si sper sa nu mai retraiesc asa ceva!"