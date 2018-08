VIDEO - Incredibil! Un imam din Bali și-a ținut predica în ciuda cutremurului de 7,1 grade

Secvența care a fost filmată în timpul cutremurului de 7,1 grade pe scara Richter de duminică a devenit virală pe rețelele de socializare.

În imagini se vede cum începe cutremurul în timpul predicii iar câțiva credincioși fug speriați, imamul însă rămâne și își continuă netulburat slujba. Singurul gest făcut de bărbat fiind acela de a se spijinit de un zid ca să nu cadă din cauza mișcării telurice iar după o vreme câțiva din cei care fugiseră se întorc să asculte slujba.

Un purtător de cuvânt al moscheeii a declarat pentru BBC că imamul crede că: ”Numai Dumnezeu este cel care hotărăște dacă îi ia viața sau nu.”

Incredible: an Indonesian Imam in Lombok continues leading his congregation in prayer as his island and mosque is hit by a 7.1 Richter scale earthquake.



97 are confirmed dead. Friends in Bali tell me is the strongest shake they've felt in years. pic.twitter.com/nwTJuYpef0