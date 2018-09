VIDEO - Mai mult de 1,5 milioane de oameni, evacuați din calea uraganului Florence

Uraganul Florence, de categoria 4 din 5 pe scara Saffir-Simpson, se află la 1880 de km de coasta de est a Statelor Unite, unde va ajunge joi, a anunţat luni National Hurricane Center (NHC, centrul naţional american pentru uragane), citat de Reuters. Vântul are o viteză de 220 de km/h, iar amploarea şi forţa uraganului va creşte în zilele următoare, apreciază meteorologii. La trecerea de pe ocean pe uscat, ploile vor fi torenţiale şi vor putea provoca inundaţii majore.



În aceste condiţii, statele americane Carolina de Nord şi de Sud au ordonat evacuarea locuitorilor din zona litoralului - aproximativ 250.000, respectiv un milion de oameni. În ambele state a fost declarată starea de urgenţă. "Nu dorim să riscăm nici o singură viaţă din Carolina de Sud în acest uragan", a declarat guvernatorul statului, Henry McMaster. Omologul său din Carolina de Nord, Roy Cooper, a afirmat că statul său este "în centrul ţintei" şi că "va fi un eveniment în întreg statul".



Preşedintele Donald Trump şi-a anulat un miting electoral programat vineri în statul Mississippi, din motive de securitate legate de uragan.



Forţele armate americane au trimis în Carolina de Nord o avangardă pentru coordonarea cu instituţiile statale şi federale, iar 750 de militari vor fi gata să asigure sprijin. Marina militară şi-a trimis pe mare aproape 30 de nave din statul Virginia, pentru a evita pagubele.



Anul trecut, uraganul Maria a provocat moartea a circa 3000 de oameni în Puerto Rico, iar uraganul Harvey a produs în Statele Unite pagube de aproximativ 1,25 miliarde de dolari şi s-a soldat cu 68 de morţi, în special din cauza inundaţiilor din Houston, în statul Texas. Potrivit unui purtător de cuvânt al NHC, statisticile arată că apele sunt cauza a 90% din decesele în urma uraganelor. AGERPRES

