VIDEO. O grădiniţă din China a invitat la serbarea de început de an o... dansatoare la bară

Din dorinţa de a anima reîntoarcerea copiilor în sălile de clasă, directoarea unei grădiniţe din China a invitat la serbarea de început de an o... dansatoare la bară. Spectacolul artistei în ţinută sumară a provocat indignarea părinţilor şi a declanşat un val de reacţii negative pe internet, relatează marţi AFP.

So before our kids got out of kindergarten for the summer, there was 10 days of military "activities" and displays of machine guns and mortars at the door; now the principal has welcomed them back with a strip pole dance on the flagpole bearing the PRC flag. She's gone nuts. pic.twitter.com/BJr4UI6Oq3