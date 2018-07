VIDEO - Peştera inundată din Thailanda - Evacuarea copiilor, în suspans

Cei 12 copii şi antrenorul lor fotbal care au rămas blocaţi într-o peşteră inundată din Thailanda sunt în stare bună de sănătate, potrivit unei înregistrări video ce a fost publicată miercuri, însă evacuarea lor rămâne în suspans, potrivit agenţilor de salvare care încearcă să scadă nivelul apei acumulate în peşteră, înainte de revenirea ploilor, prognozate pentru vineri, informează AFP.



"Va fi dificil să îi evacuăm astăzi", a declarat guvernatorul provinciei Chiang Rai, Narongsak Osottanakorn, care coordonează celula de criză. Graţie unui sistem de pompe, "apa scade cu un centimetru pe oră, ceea ce nu-i deloc rău dacă se ţine cont de mărimea peşterii", însă această scădere este insuficientă, a precizat oficialul thailandez.



În contextul în care copiii au rămas blocaţi în acea peşteră de 11 zile, guvernatorul local a refuzat orice speculaţie referitoare la data ieşirii lor din peşteră, în pofida meteorologilor care au prognozat revenirea ploilor în cursul zilei de vineri. "Trebuie să fim siguri 100% în momentul în care vom decide evacuarea copiilor", care ar putea să fie scoşi din peşteră pe rând, în grupuri, a mai spus guvernatorul thailandez.



Traseul de întoarcere are o lungime de mai mulţi kilometri şi include secţiuni denivelate, cu treceri foarte dificile pe sub apă.



Marina thailandeză a publicat miercuri dimineaţă o a doua înregistrare video cu grupul de copii, realizată şi adusă la suprafaţă de unul dintre scafandrii care au transportat alimente şi medicamente în interiorul peşterii şi care au spus că toţii copiii sunt teferi şi sănătoşi. Mai mulţi agenţi de salvare au rămas alături de copii, ajutându-i să recapete o formă fizică bună şi învăţându-i să folosească echipamente de scufundări acvatice.

___________________________________________________

New video shows boys trapped in Thailand cave, wrapped in Mylar blankets, as rescuers weigh options for extracting them. https://t.co/NYKsPm0z8W pic.twitter.com/EDdQca5Ehx