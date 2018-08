VIDEO - Primele consecinte ale uraganului Lane, în Hawaii

Uraganul Lane a scăzut în intensitate până la categoria a 3-a pe o scară de 5 în drumul său către Hawaii, însă a provocat deja rafale puternice de vânt, ploi torenţiale, inundaţii, alunecări de teren şi valuri înalte care i-au făcut pe locuitori să se adăpostească sau să fugă din calea furtunii, relatează vineri Reuters.



Deşi vârtejul se află încă în Oceanul Pacific, la aproximativ 290 de kilometri sud-est de Kailua-Kona, cantităţi de precipitaţii de peste 30 de centimetri au fost deja semnalate în estul Hawaii, după cum a anunţat Kelly Wooten, purtătoarea de cuvânt a Agenţiei pentru apărare civilă din insulă.



"Deşi a fost retrogradat, Lane este mare şi foarte umed şi va rămâne o perioadă pentru că se deplasează încet. De aceea luăm atât de multe măsuri de precauţie", a declarat primarul din Honolulu, Kirk Caldwell, în cadrul unei conferinţă de presă susţinută joi după-amiaza.



Până în prezent nu au fost înregistrate persoane rănite, însă cel puţin 14 drumuri au fost închise din cauza torenţilor rapizi şi a alunecărilor de teren.



Vizitatorii au fost sfătuiţi să păstreze distanţa faţă de Seven Sacred Pools, o importantă atracţie turistică de pe insula Maui cu un peisaj bogat în cascade şi grote.



În drumul său către nord-vest cu o viteză de 10 kilometri la oră, furtuna, însoţită de rafale de vânt de 200 kilometri la oră, a fost retrogradată joi după-amiaza de Serviciul Naţional de Meteorologie la categoria a 3-a din 5 pe scara Saffir-Simpson.



"Se aşteaptă o uşoară slăbire în intensitate pe parcursul următoarelor 48 de ore, însă Lane va continua să rămână un uragan în timpul apropierii de insule", a indicat serviciul de meteorologie.



Potrivit celor mai recente prognoze, ochiul uraganului se afla la vest de Insula Mare din Hawaii, iar în cursul zilei va trece razant de Maui şi de alte câteva insule îndreptându-se apoi spre Oahu. Însă, chiar şi în aceste condiţii, autorităţile au avertizat că aceste insule ar putea fi intens afectate.



"Îi sfătuim pe toţi să ia în serios furtuna, să facă pregătirile finale şi să fie pregătiţi de ceea ce va fi un eveniment prelungit cu ploi", a spus Andrew Pereira, director de comunicare al oraşului Honolulu.



Centrul Naţional pentru Uragane (NHC) a avertizat că valurile provocate de furtună ar putea provoca o creştere a nivelului apei cu 1 - 1,5 metri peste cel normal de-a lungul ţărmurilor vestice ale Insulei Mari, iar ploile torenţiale extreme ar putea cauza "numeroase evacuări şi operaţiuni de salvare".



Guvernatorul David Ige a îndemnat populaţia să facă provizii de apă, alimente şi medicamente suficiente pentru 14 zile.



Toate unităţile publice de învăţământ, campusurile Universităţii din Hawaii şi instituţii guvernamentale neesenţiale de pe insulele Oahu şi Kauai au fost închise cel puţin pe parcursul zilei de vineri.



Preşedintele Donald Trump a declarat stare de urgenţă în Hawaii şi a ordonat autorităţilor federale să contribuie la suplimentarea răspunsului la nivel de stat şi local în vederea uraganului, a informat joi Casa Albă.



Săptămâna aceasta, uraganul Lane a crescut în intensitate până la categoria a 5-a (maximă) în drumul său către Hawaii.AGERPRES

