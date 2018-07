VIDEO - Spectacol periculos în Groenlanda. Un iceberg uriaș a trecut la mustață pe lângă un sat

Un iceberg uriaș a trecut periculos de aproape de satul Innaarsuit, care se află pe coasta vestică a Groenlandei.

Din cauza pericolului pe care îl prezenta icebergul, o parte din cei 169 de oameni care trăiesc în sat au fost evacuați în timpul acestui sfârșit de săptămână.

”Din fericire icebergul s-a deplasat mai departe spre nord”, a explicat Jakob Rousøe, șeful operațiunilor pentru Joint Arctic Command, autoritate care aparține de Ministrerul danez al Apărării. ” Un vânt deosebit de purternic din sud și un curent marin a împins icebergul spre nord”, a spus Jakob Rousøe.

___________________________________________________________________

Crazy massive iceberg on drift leaving behind a tsunami in harbor #Innaarsuit more here! https://t.co/8yj0oSch9P pic.twitter.com/TXsY3E6nob

___________________________________________________________________

Nu se știe cu precizei în ce direcție se va deplasa icebergul, dacă va continua să se ducă spre nord sau se va întoarce spre sud.

Nu icebergul în sine este un pericol pentru localitate ci faptul că în procesul de topire de desprin bucăți enorme de gheață care provoacă valuri deosebit de mari ce se propagă de-alungul malului satul Innaarsuit, apa ajungând până la casele localnicilor.

Locuitorii din zonă sunt obișnuiți cu trecerea icebergurilor însă până acuma niciodată nu a trecut pe lângă localitatea lor unul atât de mare.

_____________________________________________________

Timelapse video shows massive iceberg drifting dangerously close to the village of Innaarsuit in Greenland over the weekend.



Officials say it appears to be veering to the north, away from the coast. https://t.co/DVzx39BFEN pic.twitter.com/UVZoTQJG0D