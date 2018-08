VIDEO Suparat pe sotie, a intrat cu avionul in propria casa!

Un locuitor din orasul Payson, statul american Utah, a intrat cu avionul, un Cessna 525, in propria casa, unde, in acel moment, se aflau sotia si fiica lui, a anuntat postul de televiziune ABC News.

Potrivit politiei locale, Duane Youd, aflat la mansa aparatului de zbor, a decedat. Sotia si copilul nu au avut de suferit, desi locuinta lor prezinta daune majore din cauza incendiului izbucnit dupa impact.

Avionul apartinea angajatorului lui Youd. Anchetatorii au precizat ca barbatul, in varsta de 47 de ani, era un pilot cu experienta.

Conform ABC News, aflat in stare avansata de ebrietate, Youd a sarit la sotia lui. Persoanele care au asistat la scandal au chemat politia. Sotul a fost arestat, dar a iesit la scurt timp pe cautiune. Dar nu s-a dus acasa, ci a pornit in directia aeroportului Spanish Fork Airport, s-a urcat in avion, indreptandu-l spre locuinta lui.

