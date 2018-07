Vietnam: 27 de morţi şi 7 dispăruţi în urma inundaţiilor şi a alunecărilor de teren provocate de furtuna Son Tinh

Bilanţul în urma inundaţiilor şi a alunecărilor de teren provocate în Vietnam de furtuna tropicală Son Tinh a ajuns marţi la 27 de morţi şi 7 dispăruţi, a anunţat Agenţia pentru gestionarea dezastrelor, citată de Reuters.



Cu linie de coastă lungă, această o ţară este predispusă la furtuni distructive, anul trecut fiind înregistrate 389 de decese în urma dezastrelor naturale precum inundaţiile şi alunecările de teren, conform statisticilor guvernamentale.



Deşi furtuna tropicală Son Tinh a slăbit în intensitate şi a fost retrogradată la nivel de depresiune tropicală până când a ajuns în Vietnamul, săptămâna trecută, ploile torenţiale pe care le-a provocat au determinat inundaţii masive şi alunecări de teren în numeroase regiuni din nordul ţării. Unele dintre zonele aflate la marginea capitalei Hanoi sunt în continuare sub ape.



În provincia montană îndepărtată Yen Bai au fost înregistrate cele mai multe pagube în urma celor mai recente inundaţii şi alunecări de teren, 13 persoane fiind declarate decedate. De asemenea, alte optsprezece persoane au fost rănite, iar patru sunt date dispărute, se arată într-un comunicat de presă emis de Agenţia pentru gestionarea dezastrelor.



Inundaţiile şi alunecările de teren au provocat distrugerea şi inundarea a peste 12.000 de locuinţe şi a cel puţin 90.000 de hectare de teren agricol. În plus, traficul a fost întrerupt în mai multe zone din nordul Vietnamului, a precizat Agenţia.



Luna trecută, ploile torenţiale au provocat inundaţii şi alunecări de teren în urma cărora au decedat 24 de persoane din regiuni îndepărtate şi montane din provinciile nordice Lai Chau şi Ha Giang.



Potrivit Centrului Naţional de Prognoză Hidro-Meteorologică, ploile torenţiale vor continua să afecteze nordul ţării până la începutul lunii august.



Vietnamul este lovit în fiecare an de o serie de furtuni şi taifunuri care provoacă sute de decese.AGERPRES