Vietnam: Cinci persoane decedate şi una dispărută în inundaţiile şi alunecările de teren provocate de taifunul Bebinca

Cinci persoane şi-au pierdut viaţa şi una a fost dată dispărută în inundaţiile şi alunecările de teren provocate de taifunul Bebinca în regiunile din nordul şi centrul Vietnamului, informează vineri Xinhua.



Inundaţiile şi alunecările de teren au ucis doi bărbaţi, o femeie şi doi copii din provinciile centrale Nghe An şi Thanh Hoa, iar o femeie din Nghe An a fost dată dispărută, potrivit informaţiilor furnizate de autorităţile locale vineri seara.



Intemperiile au provocat, de asemenea, inundarea mai multor locuinţe şi sectoare de drum, iar nivelul apelor râurilor din unele provincii centrale şi nordice a crescut.



După ce a ajuns în provinciile din nordul şi centrul Vietnamului, taifunul Bebinca a slăbit din intensitate, transformându-se vineri dimineaţa în furtună tropicală, potrivit Comitetului naţional de coordonare pentru prevenirea şi controlul dezastrelor naturale.



Fenomenele naturale, în principal taifunuri, inundaţii şi alunecări de teren, au provocat moartea sau dispariţia a 78 de persoane şi rănirea a 64, au distrus peste 740 de locuinţe, au avariat 18.100 de case şi au devastat 12.600 de hectare de orez şi alte culturi în primele şapte luni ale acestui an, potrivit institutului de statistică din Vietnam.



Valoarea proprietăţile distruse de intemperii se ridică la 63,8 milioane de dolari. AGERPRES