Viitoare inspecţii ONU în Coreea de Nord pentru a se verifica suspendarea activităţilor periculoase pentru aviaţia civilă

Coreea de Nord a fost de acord să permită personalului Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (ICAO, abrevierea din engleză) să efectueze o inspecţie la faţa locului pentru a se asigura că lansările de rachete nord-coreene nu pun în pericol siguranţa zborurilor internaţionale, potrivit oficialilor acestei agenţii a ONU, care are sediul în Montreal, Canada, informează agenţia japoneză de presă Kyodo, duminică.



Un oficial al Administraţiei Generale a Aviaţiei Civile din Coreea de Nord (GACA) a dat aceste asigurări când oficiali de rang înalt ai ICAO au vizitat ţara în luna mai, au declarat aceştia pentru Kyodo News.



Arun Mishra, director regional al Oficiului pentru Asia şi Pacific, şi Stephen Creamer, directorul Biroului de Navigaţie Aeriană din cadrul ICAO, au călătorit în Coreea de Nord în perioada 7-9 mai. Cu acel prilej, directorul general adjunct al GACA, Ri Yong Son, şi-a exprimat disponibilitatea de a permite personalului agenţiei ONU să viziteze ţara pentru o inspecţie a rachetelor.



ICAO, care are 192 membri, intenţionează acum să trimită o delegaţie anul viitor pentru a verifica măsurile pe care Coreea de Nord, care este şi ea membră, le-a luat pentru a ţine sub control lansările de rachete neanunţate, aşa cum a promis.



După vizita oficială din luna mai, ICAO a declarat că Phenianul a promis că va suspenda activităţile periculoase pentru aviaţia civilă, cum ar fi lansarea de rachete cu rază lungă de acţiune, fără notificare prealabilă. Coreea de Nord a efectuat anul trecut numeroase teste inopinate, reprezentând o ameninţare enormă pentru avioanele care zboară în regiune.



Acordul Coreei Nord pentru o inspecţie la faţa locului este considerat un efort al ţării de a câştiga credibilitate pentru angajamentul său de a opri astfel de lansări şi de a încerca să îmbunătăţească legăturile cu comunitatea internaţională.



Inspecţiile ICAO urmăresc să asigure respectarea de către statele membre a regulamentelor privind siguranţa aviaţiei internaţionale. Ultima verificare a Coreei de Nord, implementată în 2008, nu a fost legată de lansarea de rachete.



Se aşteaptă ca viitoarea inspecţie să includă vizite la autorităţile aviatice ale ţării şi interviuri cu persoanele responsabile, potrivit oficialilor agenţiei.



Un oficial al ICAO a spus că lansările de rachete neanunţate constituie o încălcare clară a normelor internaţionale şi că următoarea verificare va avea drept scop să se afle de ce Coreea de Nord a încălcat în mod repetat regulile şi ce măsuri a luat pentru a preveni repetarea unor astfel de situaţii.



În octombrie anul trecut, ICAO a condamnat cu fermitate lansările persistente ale rachetelor balistice din Coreea de Nord de lângă sau peste rutele aeriene internaţionale fără o notificare prealabilă, declarând că ameninţă serios siguranţa zborurilor internaţionale.



Un avion Air France care zbura pe ruta Tokyo-Paris la sfârşitul lui iulie 2017 a trecut printr-o zonă în care o rachetă balistică a pătruns cu doar câteva minute mai târziu, aminteşte Kyodo.AGERPRES