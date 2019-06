Vladimir Putin asigură că Moscova doreşte o Europă stabilă şi relaţii de cooperare cu aceasta

Moscova este gata să răspundă cu ridicarea reciprocă a sancţiunilor în cazul în care Parlamentul European va începe să anuleze restricţiile împotriva Rusiei, a declarat preşedintele rus Vladimir Putin în timpul întâlnirii sale cu directori ai agenţiilor de presă străine organizată de TASS în marja Forumului Economic de la Sankt Petersburg.



"Dacă acest lucru se va întâmpla (ridicarea sancţiunilor), noi nu doar că vom saluta aceasta, ci vom face şi paşi de întâmpinare", a spus preşedintele rus, precizând că este vorba şi de "anularea restricţiilor pe care Federaţia Rusă a fost nevoită să le introducă după cunoscutele sancţiuni din partea UE", relatează AFP.



Totodată, Putin a constatat că "nimic asemănător nu se întâmplă deocamdată" şi că "foarte recent Comisia Europeană a luat decizia de a prelungi sancţiunile la adresa Rusiei, pentru un an". "Alegerile (europarlamentare) au trecut, însă nimic din punctul de vedere al politicii reale nu se schimbă", a subliniat el.



Putin a declarat că Moscova urmăreşte cu interes şi cu speranţă ca ceva să se schimbe în relaţiile cu UE. "Avem multe interese comune, haideţi să facem toate aceste lucruri împreună. Suntem deschişi pentru asta. Să vedem cum se va modifica în plan practic politica Europei în relaţia cu Rusia", a adăugat şeful statului rus.



Printre problemele de interes comun cu Europa, Putin a enumerat problemele legate de securitate, lupta împotriva terorismului, apărarea mediului înconjurător şi problemele de ordin umanitar.



Vladimir Putin a declarat că este "un mit" afirmaţia conform căreia Rusia ar dori să vadă Europa slabă. "De ce ne-ar trebui asta? Rezervele valutare ale Rusiei sunt în proporţie de 40% în euro, cel mai mare partener comercial-economic al nostru este UE. Avem nevoie ca în Europa totul să se descompună? Este pur şi simplu absurd", a spus el.



El a subliniat că Rusia se pronunţă pentru stabilitate, pentru menţinerea integrităţii teritoriale a tututor ţărilor.



Răspunzând unei întrebări legate de tentativa eşuată de secesiune a provinciei spaniole Catalonia, Vladimir Putin a asigurat că Moscova ''nu doreşte ca vreun stat european să se destrame'' şi a calificat drept un ''delir absurd'' ideea că Rusia ar fi o ameninţare pentru cineva, scrie agenţia EFE.



''Este un delir absurd să spui că Rusia este o ameninţare'', a completat Putin, referindu-se la o declaraţie recentă a ministrului spaniol de externe, Josep Borrell, care a descris Rusia drept o ameninţare şi China un stat rival.



Pe de altă parte, vorbind despre relaţiile cu Regatul Unit, afectate de mai multe scandaluri, printre care şi cel provocat de otrăvirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal şi a fiicei acestuia, Iulia, Putin a cerut ''să se întoarcă pagina legată de spioni''.



''Nu noi v-am spionat cu acest personaj despre care se spune că ar fi fost otrăvit la Salisbury. Este agentul vostru, nu al nostru. Ceea ce înseamnă că voi sunteţi cei care ne-aţi spionat'', a susţinut preşedintele rus în declaraţia citată de AFP.



Cât despre marcarea a 75 de ani de la debarcarea aliaţilor în Normandia, el a asigurat că nu este ''absolut nicio problemă'' că nu a fost invitat la aceste ceremonii, amintind că ''nici Rusia nu invită pe toată lumea'' la ceremoniile ei.



''De ce ar trebui ei să mă invite peste tot ? Ce sunt eu, un general de operetă? Am destule lucruri de făcut aici'', a reacţionat liderul de la Kremlin.

