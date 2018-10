Vulcanul Soputan de pe insula indoneziană Sulawesi a erupt miercuri, trimiţând un nor gros de cenuşă la patru kilometri în atmosferă, a declarat Agenţia naţională pentru gestionarea dezastrelor, citată de DPA.



Soputan a început să erupă miercuri dimineaţa la ora locală 8.47 a.m. (0.47 a.m. GMT).



Pe moment nu există relatări imediate cu privire la pagubele produse de această erupţie, iar cenuşa expulzată nu a fost considerată un pericol pentru aviaţie, a declarat purtătorul de cuvânt al agenţiei citate, Sutopo Nugroho.



Erupţia vulcanului Soputan are loc la doar câteva zile după ce un cutremur şi un tsunami au devastat insula indoneziană Sulawesi, soldându-se, potrivit ultimului bilanţ, publicat miercuri, cu aproape 1.400 de morţi.

AGERPRES