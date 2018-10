Adina Florea a fost admisă la secția pentru magistrați. Adina Florea a susținut, vineri, la CSM interviul pentru secţia care va ancheta magistraţii.

Acesta a fost planul de rezervă al Adinei Florea, în cazul în care preşedintele Klaus Iohannis decide să o respingă pentru şefia DNA.

Procurorul Adina Florea a declarat, vineri, în faţa membrilor CSM că cele două candidaturi nu au legătură una cu alta şi că nu trebuie confundate, scrie Antena 3.

„Candidatura mea pentru demnitatea de procuror şef DNA rămâne. Sunt în cursul unei proceduri. Cred în această candidatură, am credinţa că pot să aduc un plus la DNA astfel încât această structură din Ministerul Public să-şi aducă la îndeplinire obiectivele pe care le are în lupta anticorpţie”, a declarat Adina Florea.