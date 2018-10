Adina Florea e dispusă să meargă în faţa unei comisii parlamentare dacă va fi chemată

Adina Florea, propunerea ministrului Justiţiei pentru funcţia de procuror şef al DNA, a afirmat luni că va da curs solicitării de a se prezenta în faţa unei comisii parlamentare dacă i se va solicita acest lucru.



Întrebată de procurorul Nicolae Solomon dacă se va prezenta în faţa unei comisii parlamentare în cazul în care i se va cere, Florea a răspuns că "da".



Acesta a continuat întrebând-o dacă va trimite un dosar clasat către o comisie parlamentară, dacă i se va solicita.



"O comisie parlamentară are dreptul să ceară, ca orice cetăţean, informaţii de interes public, conform Legii 544/2001. (...) I se vor pune la dispoziţie acele informaţii. (...) Din punctul meu de vedere, un dosar clasat poate fi solicitat, aşa cum este solicitat, dacă rezumăm şi transformăm comisia parlamentară într-o persoană fizică, care are un interes şi se presupune că comisia parlamentară are un interes de vreme ce cercetează un abuz (...) - da, i-aş pune la dispoziţie dosarul", a răspuns Adina Florea.



Adina Florea susţine luni interviul în faţa Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, care va da un aviz consultativ. AGERPRES